ДТЕК передав захисникам Полтавської області турнікети для зупинки крові

Компанія ДТЕК передала захисникам Полтавської області турнікети для зупинки крові на 400 тисяч грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської облради Олександра Біленького.

"Полтавська обласна рада співпрацює із соціально відповідальним бізнесом, який у час війни тільки доводить свою чітку проукраїнську позицію. Турнікети, надані групою ДТЕК, ми розподілимо серед захисників Полтавської області. Ці речі допоможуть врятувати життя наших бійців", - сказав голова Полтавської обласної ради.

В ДТЕК додали, що продовжують надавати підтримку захисникам України в тісній співпраці з місцевою владою та органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, ДТЕК від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу на 491 млн гривень.