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ДТЭК передал прифронтовым общинам Донецкой области фонари и энергетическое оборудование

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Вторник 28 июня 2022 20:17
ДТЭК передал прифронтовым общинам Донецкой области фонари и энергетическое оборудование Фото: ДТЭК передал прифронтовым общинам Донецкой области фонари и энергетическое оборудование (dtek com)
Автор: Илона Свиридова

Компания ДТЭК передала мобильные фонари и электрическое оборудование от Schneider Electric для нужд прифронтовых общин Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"ДТЭК Энерго доставила прифронтовым районам Донбасса очередную партию гуманитарной помощи от Schneider Electric", - сообщили в компании.

Для нужд жителей Донецкой области было передано современное оборудование для восстановления электроснабжения в домах, а также прожекторы, мобильные фонари (налобные и карманные), удлинители и изоляционные ленты.

Кроме того, сообществам также были переданы автономные фонари на портативных солнечных панелях, которые можно использовать в качестве зарядного устройства для телефона.

Напомним, ДТЭК передал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям разведывательный и подводный дроны для разминирования территорий Черниговской области.

Также с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ДТЭК направил на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь почти 500 млн гривен.

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ДТЭК Донецкая область
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