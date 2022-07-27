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ДТЭК передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Николаевской области

Фото: ДТЭК передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Николаевской области (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компания ДТЭК передала жителям Николаевской области гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

"ДТЭК ВИЭ вместе с проектом "Спасаем жизнь" продолжают оказывать системную поддержку Николаеву и Николаевской области в эти тяжелые для Украины времена. В конце июля было доставлено тушеное мясо, сгущенное молоко и крупы. Большую часть партии будет передано малозащищенным слоям населения", - говорится в нем.

Отмечается, что в рамках этой поддержки жителям Николаевщины было передано почти 4300 банок тушеного мяса весом по 500 граммов каждая, 6000 упаковок сгущенного молока, и 6700 пакетов круп.

В компании подчеркнули, что в июле "ДТЭК ВИЭ" и Фонд Рината Ахметова поставили 4500 пищевых наборов к Коблівської и Березанской общин Николаевской области, а также обеспечили местные больницы медицинскими препаратами в связи с запросами общин, передав более 7000 упаковок лекарств из 114 наименований.

С начала войны группа ДТЭК направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь более 500 млн гривен. Средства были направлены на закупку средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, поддержку вынужденных переселенцев.

Всего с начала войны предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и пострадавшим от войны гражданам 2,7 млрд грн.

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Гуманитарная помощьНиколаевская область