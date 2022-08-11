ДТЭК передал на фронт очередную партию автомобилей и генераторов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Facebook .

В частности, на фронт отправили автомобили и микроавтобусы повышенной проходимости, дизельные генераторы, буржуйки, огнетушители, дальномер и другую помощь, общей стоимостью более 1 млн грн.

В компании уточнили, что средства на покупку транспорта и оборудования для ВСУ были собраны как путем вклада энергетиков, перечисливших в помощь защитникам свой однодневный заработок, так и ресурсов компании.

Напомним ранее сообщалось, что ДТЭК за время войны передала украинским защитникам 175 автомобилей из собственного автопарка. В целом компания за время войны направила на поддержку ВСУ, сил теробороны и гуманитарную помощь населению 527 млн грн.

Кроме того предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" с начала войны передали на помощь ВСУ и гуманитарные цели 3 млрд грн.