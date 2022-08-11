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ДТЕК передав на фронт чергову партію автомобілів та генераторів

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Четвер 11 серпня 2022 11:35
ДТЕК передав на фронт чергову партію автомобілів та генераторів Фото: ДТЕК передав на фронт чергову партію автомобілів та генераторів (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія ДТЕК передала на Прикарпатті чергову партію допомоги українським захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Facebook.

Зокрема, на фронт відправили автомобілі і мікроавтобуси підвищеної прохідності, дизельні генератори, буржуйки, вогнегасники, дальномір та іншу допомогу, загальною вартістю понад 1 млн грн.

У компанії уточнили, що кошти на купівлю транспорту та обладнання для ЗСУ було зібрано як шляхом вкладу енергетиків, які перерахували на допомогу захисникам свій одноденний заробіток, так і ресурсів компанії.

Нагадаємо раніше повідомлялось, що ДТЕК за час війни передала українським захисникам 175 автомобілів із власного автопарку. Загалом компанія за час війни направила на підтримку ЗСУ, сил тероборони та гуманітарну допомогу населенню 527 млн грн.

Крім того, підприємства Ріната Ахметова, його благодійний фонд і ФК "Шахтар" з початку війни передали на допомогу ЗСУ і гуманітарні цілі 3 млрд грн.

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ДТЕК Збройні сили України Івано-Франківська область
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