ДТЭК передал 69 тонн угля для эвакуационных поездов Укрзализныци
Фото: ДТЭК передал 69 тонн угля для эвакуационных поездов Укрзализныци (Виталий Носач, РБК-Украина)
Угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" передали очередную партию топлива для "Укрзализныци" 69 тонн угля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
"Это топливо необходимо для бытовых нужд поездов, которые ежедневно эвакуируют украинцев из опасных регионов", - сообщили в ДТЭК.
Это уже пятая партия угля для железнодорожников.
Всего предприятия "ДТЭК Энерго" передали УЗ для этих нужд 345 тонн.
Еще почти 100 тонн компания предоставила для нужд общин и социальных объектов.
Напомним, с февраля компания ДТЭК Рината Ахметова начала бесплатно обеспечивать электроэнергией военные и медицинские учреждения в трех регионах.
В целом компания обеспечила объекты критической инфраструктуры бесплатно электроэнергию на сумму более 70 млн грн.