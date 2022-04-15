ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ДТЕК передав 69 тонн вугілля для евакуаційних потягів Укрзалізниці

Новость на русском →
П'ятниця 15 квітня 2022 19:16
ДТЕК передав 69 тонн вугілля для евакуаційних потягів Укрзалізниці Фото: ДТЕК передав 69 тонн вугілля для евакуаційних потягів Укрзалізниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Вугледобувні підприємства "ДТЕК Енерго" передали чергову партія палива для "Укрзалізниці" 69 тонн вугілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Це паливо необхідне для побутових потреб потягів, які щодня евакуюють українців з небезпечних регіонів", - повідомили в ДТЕК.

Це вже п’ята партія вугілля для залізничників.

Загалом підприємства "ДТЕК Енерго" передали УЗ для цих потреб 345 тонн.

Ще майже 100 тонн компанія надала для потреб громад і соціальних об’єктів.

Нагадаємо, з лютого компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала безкоштовно забезпечувати електроенергією військові і медичні заклади у трьох регіонах.

Загалом компанія забезпечила об'єкти критичної інфраструктури безкоштовно електроенергію на суму понад 70 млн грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Укрзалізниця
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла