ДТЕК передав 69 тонн вугілля для евакуаційних потягів Укрзалізниці
Фото: ДТЕК передав 69 тонн вугілля для евакуаційних потягів Укрзалізниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вугледобувні підприємства "ДТЕК Енерго" передали чергову партія палива для "Укрзалізниці" 69 тонн вугілля.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
"Це паливо необхідне для побутових потреб потягів, які щодня евакуюють українців з небезпечних регіонів", - повідомили в ДТЕК.
Це вже п’ята партія вугілля для залізничників.
Загалом підприємства "ДТЕК Енерго" передали УЗ для цих потреб 345 тонн.
Ще майже 100 тонн компанія надала для потреб громад і соціальних об’єктів.
Нагадаємо, з лютого компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала безкоштовно забезпечувати електроенергією військові і медичні заклади у трьох регіонах.
Загалом компанія забезпечила об'єкти критичної інфраструктури безкоштовно електроенергію на суму понад 70 млн грн.