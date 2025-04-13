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ДТЕК отримав вісім нагород на Davos Communications Awards

Фото: ДТЕК отримав вісім нагород на Davos Communications Awards (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК отримала шість золотих та дві срібні нагороди на Davos Communications Awards.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення World Communications Forum Association (WCFA).

"Видатні PR-кампанії представив ДТЕК. Компанія здобула нагороди в категоріях "Best Corporate affairs", "B2B Communications Campaign", "Engage for Change", "Global Communications Campaign", "Best use of Brand", "Special event", "Best Public Relations Campaign", "Best Influencer Marketing Campaign", - йдеться в заяві WCFA.

ДТЕК отримав нагороди за дві масштабні комунікаційні кампанії: інсталяцію знищеного Росією трансформатора на Контрактовій площі в Києві, а також за національну кампанію ”Битва за світло”.

Мета цих кампаній - привернути увагу світової спільноти до руйнувань української енергетики та залучити міжнародні ресурси у відновлення енергосистеми України.

Нагадаємо, нещодавно комунікаційна кампанія «Битва за світло» отримала міжнародну нагороду SABRE Awards - найбільшої та найавторитетнішої міжнародної премія у сфері управління репутацією, комунікацій та public relations.

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