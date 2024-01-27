ДТЕК отримав нагороду за внесок в екологічне майбутнє країни

Директор Тилігульської ВЕС Олег Соловей подякував за високе визнання проєкту ДТЕК ВДЕ з будівництва І черги станції потужністю 114 МВт, яка стала першою ВЕС у світі, що побудована під час повномасштабної війни.

"Будівництво Тилігульської ВЕС проводилось саме в той час, коли ворог системно обстрілював енергетичну інфраструктуру країни, яка потерпала від блекаутів. Ми розуміли важливість будівництва нової розподіленої генерації у ВДЕ, щоб зміцнити енергосистему півдня України, і наша українська команда крок за кроком йшла до мети - додати в енергосистему критично важливі мегавати", - сказав Соловей.

Він також додав, що наразі планується добудова ВЕС до її планової потужності в 500 МВт.

На врученні нагороди були присутні комісар Єврокомісії з питань навколишнього середовища, посли європейських країн, представники державних і урядових організацій, галузеві експерти та представники професійних асоціацій, бізнесу та громад.

Раніше на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції - Тилігульської ВЕС в Миколаївській області.

Загальний обсяг інвестицій у проект перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.