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ДТЕК очолив рейтинг компаній, які підтримують ветеранів

Фото: ДТЕК очолив рейтинг компаній, які підтримують ветеранів в (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

ДТЕК переміг у номінації "Підтримка ветеранів" в рамках конкурсу соціальних проектів "Відповідальна країна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг ММR.

За результатами конкурсу, компанію визнано такою, що створює ініціативи, які допомагають ветеранам повернутися до цивільного життя та працевлаштуватися. 

Зазначається, що ДТЕК почав запроваджувати заходи з підтримки ветеранів з 2014 року, коли було мобілізовано перших співробітників. За 10 років в компанії побудували цілу культуру підтримки, в якій головним принципом є – нічого для ветеранів без ветеранів. 

Наголошується, що в ДТЕК програма підтримки ветеранів крім іншого передбачає надання психологічної підтримки та особистого помічника, а також допомогу у перекваліфікації. 

Раніше повідомлялось, що в ДТЕК створили окрему страхову програму для ветеранів "Ветеран+". В ній збільшено пакет медичних послуг для ветеранів,  який значно розширює можливості страхового полісу порівняно із стандартним наповненням.

В програмі збільшено річну страхову суму на додаткове покриття діагностики, реабілітації та медикаментів. Також передбачене лікування хронічних хвороб або інших специфічних потреб.

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ДТЕКВетеран