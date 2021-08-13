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ДТЭК обратился в АМКУ для согласования покупки электросетей в Кировоградской области

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Киев, Пятница 13 августа 2021 15:54
ДТЭК обратился в АМКУ для согласования покупки электросетей в Кировоградской области Фото: ДТЭК обратился в АМКУ для согласования покупки электросетей в Кировоградской области (dtek.com)
Автор: РБК-Украина

Компания "ДТЭК Сети" обратилась в Антимонопольный комитет Украины для согласования покупки контрольного пакета акций "Кировоградоблэнерго".

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на сообщение АМКУ.

О планах приобрести контрольный пакет акций "Кировоградоблэнерго" ДТЭК сообщил еще в апреле 2021 года.

"Основная цель компании - повышение надежности электроснабжения, снижение уровня потерь и повышение качества обслуживания клиентов Кропивницкого и Кировоградской области. Мы планируем реализовывать комплексную программу модернизации существующих активов, а также проводить системную автоматизацию и цифровизацию управления электросетями в ЧАО "Кировоградоблэнерго", - цитировала пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха.

Отметим, что работа каждого облэнерго - естественной монополии на конкретной территории - регулируется со стороны НКРЭКУ. Государство в лице НРКЭКУ определяет как уровень доходов компаний так и их расходы.

Государство накладывает на облэнерго обязательство о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии.

В компании подчеркнули, что концентрация новых активов ДТЭК соответствует законодательству и праву клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году компания ДТЭК инвестировала в устойчивое развитие 3 млрд грн.

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ДТЭК Антимонопольный комитет Украины
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