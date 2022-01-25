ДТЭК обновил электросети для 300 тысяч клиентов в Киевской области в 2021 году

"В рамках программы "Большое обновление сетей" в 2021 году ДТЭК "Киевские региональные электросети" реконструировал подстанцию ​​110/10 кВ "Гостомель" и построил подстанцию ​​110/35/10 кВ "Козин" в энергодефицитных Бучанском и Обуховском районах. Энергообъекты повысили надежность электроснабжения и позволили удовлетворить растущую потребность в дополнительной мощности действующих клиентов и присоединении новых потребителей к электросетям.

ДТЭК "Киевские региональные электросети" в 2021 году после внедрения в стране стимулирующих инвестиции RAB-тарифов начал программу "Большое обновление сетей", направленную на обновление и развитие сети Киевщины.

Результатом программы "Большого обновления сетей" в Киевской области является модернизация подстанции, реконструкция линий и установка более 37 тыс. новых электросчетчиков для жителей области.

В компании отметили, что кроме строительства подстанций, в 2021 году было отремонтировано более 1 тыс. км линий электропередачи и установлено 160 реклоузеров. Эти устройства могут самостоятельно восстанавливать электроснабжение в случае незначительных аварий и передавать диспетчерам информацию о состоянии работы сети в режиме онлайн.

Также за прошлый год компания смонтировала 37 тыс. электронных приборов учета электроэнергии, которые заменили устаревшие механические счетчики. Сообщается, что установка счетчиков была предусмотрена инвестиционной программой компании, поэтому не нуждалась в дополнительных расходах клиентов.