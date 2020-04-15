В "ДТЭК Нефтегаз" состоялась первая смена вахты на изолированных производственных объектах

Иллюстративное фото (dtek.com)

Новая вахта и все последующие смены производственного персонала будут работать в режиме 14-дневного капсулирования

На производственных объектах "ДТЭК Нефтегаз" состоялась смена вахтового персонала после трехнедельной капсульной изоляции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в пресс-службе, для предотвращения риска распространения коронавирусной инфекции, всем заступившим на следующую вахту сотрудникам были проведены ПЦР-тесты на COVID-19, результаты которых оказались отрицательными.

Новая вахта и все последующие смены производственного персонала будут работать в режиме 14-дневного капсулирования.

Режим изолированной работы в "ДТЭК Нефтегаз" был введен 24 марта с целью обеспечения здоровья сотрудников компании и их семей, а также для непрерывности процесса добычи природного газа. Первая вахта длилась три недели, после чего все сотрудники в течение пяти дней постепенно были заменены другими работниками.

Перевахтовка сопровождалась строгими санитарно-гигиеническими процедурами. Так, всем сотрудникам были сделаны ПЦР-тесты на коронавирус. Только после получения негативных результатов тестов персонал был допущен на производственные объекты. Отмечается, что ни у одного сотрудника "ДТЭК Нефтегаз" не выявлен вирус COVID-19.

"Компания прикладывает максимум усилий для того, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции. Поэтому мы своевременно перешли на специальный режим работы - изолированный для производственного персонала и удаленный - для офисных сотрудников, на всех объектах строго придерживаются всех санитарно-гигиенических норм. Верю, что сознательное отношение каждого человека к соблюдению карантинных мер поможет нашей стране справиться с этим вызовом", - отметил генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

Напомним, ДТЭК - крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

"ДТЭК Нефтегаз" - крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2019 г. добыто 1,66 млрд куб. м природного газа, что является историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 г. "ДТЭК Нефтегаз" увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав наиболее стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления - 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.