В ДТЕК назвали причини зростання дефіциту в енергосистемі

"Раніше дефіцит був менший, ніж зараз. Останні 3 дні досить спекотно. Багато вмикається кондиціонерів і росте попит на електроенергію. З іншого боку розмір імпорту, який може залучити країна, він не збільшився, він однаковий", - сказав він.



Сахарук пояснив, що раніше за більш комфортної температури імпорту вистачало для балансування енергосистеми, але вже зараз такої можливості немає.



Також він додав, що на збільшення дефіциту впливає зниження водопілля.

"Зараз кількість води меншає і тому можливості балансувати систему, в тому числі, за рахунок збільшеної генерації на гідроелектростанціях стає менше", - пояснив виконавчий директор ДТЕК.



Він нагадав, що основна причина дефіциту – значна руйнація генеруючих потужностей масованими ракетними атаками. Внаслідок весняних обстрілів було пошкоджено або втрачено майже 8 ГВт.



Раніше повідомлялось, що внаслідок останніх п’яти масованих ракетних атак по енергосистемі були суттєво пошкоджені ТЕС ДТЕК і на їх відновлення знадобиться багато часу. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані близько 180 разів.