ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ДТЕК назвали причини зростання дефіциту в енергосистемі

Четвер 23 травня 2024 15:10
UA EN RU
В ДТЕК назвали причини зростання дефіциту в енергосистемі Фото: ДТЕК назвав причини зростання дефіциту в енергосистемі (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Спекотна погода та зниження водопілля сприяють тому, що в енергосистемі почав зростати дефіцит електроенергії.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Громадського радіо".

"Раніше дефіцит був менший, ніж зараз. Останні 3 дні досить спекотно. Багато вмикається кондиціонерів і росте попит на електроенергію. З іншого боку розмір імпорту, який може залучити країна, він не збільшився, він однаковий", - сказав він.

Сахарук пояснив, що раніше за більш комфортної температури імпорту вистачало для балансування енергосистеми, але вже зараз такої можливості немає.

Також він додав, що на збільшення дефіциту впливає зниження водопілля.

"Зараз кількість води меншає і тому можливості балансувати систему, в тому числі, за рахунок збільшеної генерації на гідроелектростанціях стає менше", - пояснив виконавчий директор ДТЕК.

Він нагадав, що основна причина дефіциту – значна руйнація генеруючих потужностей масованими ракетними атаками. Внаслідок весняних обстрілів було пошкоджено або втрачено майже 8 ГВт.

Раніше повідомлялось, що внаслідок останніх п’яти масованих ракетних атак по енергосистемі були суттєво пошкоджені ТЕС ДТЕК і на їх відновлення знадобиться багато часу. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані близько 180 разів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Служба безпеки України
NEWS
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити