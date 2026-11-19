ДТЕК нарощує підготовку до зими: скільки обладнання виготовили для вугільних шахт
За десять місяців 2026 року машинобудівники ДТЕК виготовили та відремонтували понад 1,3 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання для забезпечення видобутку вугілля під час опалювального сезону.
Як пише РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що машинобудівні підприємства ДТЕК працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити українські шахти необхідним обладнанням для стабільного видобутку вугілля в опалювальний сезон.
Протягом січня-жовтня 2026 року машинобудівники виготовили та відремонтували понад 1,3 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання. Зокрема, підприємства випустили:
- 10 нових комбайнів;
- чотири електродвигуни;
- близько 1,7 млн запчастин і комплектуючих.
"За кожною виготовленою чи відремонтованою машиною - щоденна праця людей. Разом із шахтарями, енергетиками та ремонтниками вони роблять усе можливе, щоб у домівках українців було світло й тепло", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.
У компанії наголосили, що своєчасне забезпечення шахт обладнанням є важливою складовою підготовки української енергетики до проходження зими.
Нагадаємо, за десять місяців 2026 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 15 млрд грн у підготовку теплової генерації до опалювального сезону.
Загалом із 2022 року компанія спрямувала понад 58 млрд грн на проходження воєнних зим, зокрема на ремонти та відновлення ТЕС, підтримку шахт і машинобудівних підприємств.