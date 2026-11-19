За десять місяців 2026 року машинобудівники ДТЕК виготовили та відремонтували понад 1,3 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання для забезпечення видобутку вугілля під час опалювального сезону.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що машинобудівні підприємства ДТЕК працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити українські шахти необхідним обладнанням для стабільного видобутку вугілля в опалювальний сезон.



Протягом січня-жовтня 2026 року машинобудівники виготовили та відремонтували понад 1,3 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання. Зокрема, підприємства випустили:

10 нових комбайнів;

чотири електродвигуни;

близько 1,7 млн запчастин і комплектуючих.

"За кожною виготовленою чи відремонтованою машиною - щоденна праця людей. Разом із шахтарями, енергетиками та ремонтниками вони роблять усе можливе, щоб у домівках українців було світло й тепло", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.



У компанії наголосили, що своєчасне забезпечення шахт обладнанням є важливою складовою підготовки української енергетики до проходження зими.