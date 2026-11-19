За десять месяцев 2026 года машиностроители ДТЭК изготовили и отремонтировали более 1,3 тысяч единиц горно-шахтного оборудования для обеспечения добычи угля во время отопительного сезона.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что машиностроительные предприятия ДТЭК работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить украинские шахты необходимым оборудованием для стабильной добычи угля в отопительный сезон.

В течение января-октября 2026 машиностроители изготовили и отремонтировали более 1,3 тысячи единиц горно-шахтного оборудования. В частности, предприятия выпустили:

10 новых комбайнов;

четыре электродвигателя;

около 1,7 млн ​​запчастей и комплектующих.

"За каждой изготовленной или отремонтированной машиной - ежедневная работа людей. Вместе с шахтерами, энергетиками и ремонтниками они делают все возможное, чтобы в домах украинцев было светло и тепло", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В компании подчеркнули, что своевременное обеспечение шахт оборудованием является важной составляющей подготовки украинской энергетики к прохождению зимы.