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ДТЭК направил на поддержку ВСУ и гуманитарные цели 527 млн гривен

Фото: ДТЭК направил на поддержку ВСУ и гуманитарные цели 527 млн гривен (dtek com)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь населению 527 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Среди приоритетных направлений помощи - закупка средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы, поддержка вынужденных переселенцев, а также бесплатное предоставление электроэнергии медицинским и военным заведениям", - сообщили в компании.

В частности ДТЭК уже передал Вооруженным силам Украины и силам территориальной обороны 175 автомобилей из собственного автопарка. Также украинские защитники получили от компании автомобильное топливо и газовый конденсат, электрогенераторы, рации, планшеты, дроны, бронежилеты, кровоостанавливающие турникеты и все остальное необходимое.

"С первого дня войны ДТЭК обеспечивает военных, больницы и учреждения критической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатной электроэнергией. Общая стоимость этой электроэнергии уже составляет 178 млн грн. Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 военных учреждений и учреждений здравоохранения", - сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что тесно сотрудничают с властью и органами местного самоуправления, чтобы максимально эффективно оказывать помощь защитникам Украины и местным общинам.

"Я убежден, что преодолеть врага можно только совместными усилиями всей страны. Поэтому с первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину, ДТЭК и ее акционер Ринат Ахметов оказывают всестороннюю помощь нашим защитникам и пострадавшим от войны людям. Мы будем поддерживать военных и населения, пока последний оккупант не покинет территорию Украины", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Как сообщалось, всего с начала войны предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и пострадавшим от войны гражданам 3 млрд грн.

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