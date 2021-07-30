ДТЭК начинает оглашать победителей конкурса "Община своими руками"

Согласно сообщению, в 2021 году участие в конкурсе приняли 32 громады из 11 областей Украины. Компания получила 667 конкурсных заявок, из которых конкурсная комиссия проекта в каждой отдельной громаде выбирает и объявляет победителей. Волонтеры, которые инициировали проект, получают финансовый грант от компании на его реализацию.

Среди победителей - инициативы в социальной сфере, экологии и энергопотреблении, здравоохранении, спорте, благоустройстве городов и поселков, а также сотрудничества между громадами.

В 2021 году особый акцент конкурс делает на создание безбарьерной среды, на инклюзивности в широком смысле.

Проект "Громада своими руками" трансформировался после присоединения компании ДТЭК к инициативе первой леди "Бизнес без барьеров". Принципы безбарьерности стали частью 60% программ и инициатив, которые отправляли громады и волонтеры на конкурс.

"Наша инициатива дает стимул к развитию городов и регионов, где работают предприятия группы ДТЭК. Благодаря конкурсу "Община своими руками" мы помогаем волонтерам, которые стремятся улучшить жизнь в своих громадах", - отметила директор по персоналу, социальному развитию и экологии ДТЭК Елена Семич.

Она также добавила, что проект базируется на принципах ESG и соответствует целям устойчивого развития ООН. Он привлекает общество к решению проблем на своей территории: помогает создавать эффективную и современную инфраструктуру, способствует инновациям в образовании и здравоохранении, продвигает энергоэффективность и принципы безбарьености и инклюзивности.

"Громада своими руками" - это важный социальный проект ДТЭК, который помогает в том числе и бизнесу чувствовать себя корпоративным гражданином, в партнерстве с громадами упорядочивать общественные пространства, реализовывать культурные и социальные инициативы, создавать комфортную среду для жизни.