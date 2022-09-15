ДТЭК начал помогать государственным ТЭС углем для прохождения зимы

Компания ДТЭК поддержала теплоэлектростанции государственной "Центрэнерго" дополнительными объемами угля для прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева в Facebook.
"Ближайшая зима - вызов для нас всех... Один из наших вкладов сегодня - поддержка государственной генерации углем собственной добычи. Она, как и мы все, сильно пострадала от войны. Поэтому угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго обеспечивают топливом не только собственные теплоэлектростанции, что является приоритетом, но нашли возможность поддержать и предоставить дополнительные объемы для нужд ТЭС "Центрэнерго", - сообщил Салеев.
Первая партия объемом 50 тысяч тонн угля уже отгружаются для государственной генерации.
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