ДТЕК Мережі сплатили 926 млн гривень податків за перший квартал 2025 року

Зазначається, що до бюджетів столиці, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей з січня по березень 2025 року оператори системи розподілу ДТЕК Мережі перерахували 180 млн гривень, а до центрального – сукупно 746 млн гривень.

При цьому минулого року ОСР ДТЕК Мережі перерахували до місцевого та державного бюджетів сукупно 5,2 млрд гривень.

Цього року ОСР ДТЕК Мережі планують інвестувати 4,4 млрд гривень у розвиток електроінфраструктури. Зокрема за ці кошти будуть модернізовані та реконструйовані близько 195 енергооб’єктів та понад 240 км ліній електропередачі.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим платником податків серед українських компаній.