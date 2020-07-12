ДТЭК в Киевской области сократил среднее время ликвидации аварий

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Также в компании улучшили энергоснабжение в Ирпене и Вышгороде

С 5-8-ми до 2-4-х часов сокращено среднее время ликвидации аварий, также улучшено электроснабжение и проведены две большие реконструкции подстанций в Ирпене и Вышгороде Киевской области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, комментируя результаты технического обновления инфраструктуры Киевоблэнерго за один год в составе ДТЭК (с мая 2019).

"Длительное устранения аварий по 5-8 часов - это проблема, на которую больше всего жаловались жители области. Мы выполнили капитальный ремонт почти двух тысяч распределительных подстанций, реконструировали 112 км воздушных линий 0,4 кВ, чтобы улучшить энергообеспечение для наших клиентов. Особое внимание уделили Ирпенскому, Вышгородскому, Бориспольскому и Обуховскому районам", - рассказал генеральный директор Киевоблэнерго Виталий Шайда.

По его словам, 65% -70% всех аварийных отключений в регионе приходилось именно на Ирпенский, Вышгородский, Бориспольский и Обуховский районы. Это осложняло и даже делало невозможным подключение к сетям новых объектов, которые активно строятся в этих районах.

По данным компании ДТЭК, энергетики Киевоблэнерго провели реконструкцию подстанции 110/10 кВ "Ирпень" и "Новые Петровцы", что обеспечило надежное электроснабжение для Ирпенского и Вышгородского районов.

В Бориспольском районе энергетики обновили 18 распределительных подстанций и установили 34 новых разгрузочных подстанций, отремонтировали 124 км воздушных линий 0,4-10 кВ и 7,1 км кабельных сетей 10 кВ. Также в области Киевоблэнерго отремонтировал около 4882 км линий 0,4-110кВ.

Кроме того, компания запланировала реконструировать ПС "Гостомель", что обеспечит надежность электроснабжения клиентам Ирпенского района, и построить ПС "Козин" в энергодефицитном Обуховском районе.

Срок реализации проектов - 2020-2022 гг., а общие инвестиции – 219 млн грн.

Напомним, в мае 2019 Киевоблэнерго стал частью ДТЭК. ”ДТЭК Сети" разработал стратегический план развития энергетической инфраструктуры Киевской области.

Среди приоритетных технических направлений - сокращение продолжительности ликвидации аварий и построение прозрачной системы присоединений.