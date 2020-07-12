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ДТЕК в Київській області скоротив середній час ліквідації аварій

Київ, Неділя 12 липня 2020 13:29
ДТЕК в Київській області скоротив середній час ліквідації аварій
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Також в компанії поліпшили енергопостачання в Ірпені і Вишгороді

З 5-8-ми до 2-4-х годин скорочено середній час ліквідації аварій, також покращено електропостачання та проведено дві великі реконструкції підстанцій в Ірпені та Вишгороді Київської області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК, коментуючи результати технічного оновлення інфраструктури Київобленерго за один рік у складі ДТЕК (з травня 2019).

"Тривале усунення аварій по 5-8 годин - це проблема, на яку найбільше скаржилися жителі області. Ми виконали капітальний ремонт майже двох тисяч розподільних підстанцій, реконструювали 112 км повітряних ліній 0,4 кВ, щоб покращити енергозабезпечення для наших клієнтів. Особливу увагу приділили Ірпінському, Вишгородському, Бориспільському та Обухівському районах", - розповів генеральний директор Київобленерго Віталій Шайда.

За його словами, 65% -70% всіх аварійних відключень в регіоні припадало саме на Ірпінський, Вишгородський, Бориспільський і Обухівський райони. Це ускладнювало і навіть робило неможливим підключення до мереж нових об'єктів, які активно будуються в цих районах.

За даними компанії ДТЕК, енергетики Київобленерго провели реконструкцію підстанції 110/10 кВ "Ірпінь" і "Нові Петрівці", що забезпечило надійне електропостачання для Ірпінського і Вишгородського районів.

У Бориспільському районі енергетики відновили 18 розподільних підстанцій і встановили 34 нових розвантажувальних підстанцій, відремонтували 124 км повітряних ліній 0,4-10 кВ і 7,1 км кабельних мереж 10 кВ. Також в області Київобленерго відремонтував близько 4882 км ліній 0,4-110кВ.

Крім того, компанія запланувала реконструювати ПС "Гостомель", що забезпечить надійність електропостачання клієнтам Ірпінського району, і побудувати ПС "Козин" в енергодифіцитному Обухівському районі.

Термін реалізації проектів - 2020-2022 рр., а загальні інвестиції – 219 млн грн.

Нагадаємо, в травні 2019 Київобленерго став частиною ДТЕК. "ДТЕК Мережі" розробили стратегічний план розвитку енергетичної інфраструктури Київської області.

Серед пріоритетних технічних напрямів - скорочення тривалості ліквідації аварій та побудова прозорої системи приєднань.

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