ДТЭК в Киевской области открывает обновленные центры обслуживания

Фото: ДТЭК (dtek.com)

Также компания переводит заказ услуг в онлайн

Киевоблэнерго в составе ДТЭК запустил услугу планирования точной даты визита монтера через веб-сайт, а также открывает первый современный центр обслуживания клиентов в г. Ирпень и запускает мобильное приложение "Мережі онлайн".

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Как отметили в компании, онлайн-услуга планирования точной даты визита монтера для обслуживания счетчика уже доступна для жителей шести районов области - Киево-Святошинского, Ирпенского, Вышгородского, Макаровского, Бородянского, Ивановского. И услугой уже воспользовались около 10 тысяч потребителей. До 1 октября услуга станет доступна жителям всех районов Киевской области.

"Одна из амбициозных целей, которую мы поставили перед собой в прошлом году - это привести клиентский сервис в соответствие с мировыми стандартами. Для этого мы строим проактивное информирование клиентов о плановых и аварийных ремонтах, обновляем ЦОКи и диджитализируем наши сервисы. Год назад лишь 20% популярных услуг можно было заказать онлайн. Сейчас этот процент увеличился до 50%. И мы продолжаем цифровизировать услуги", - отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

В компании отметили, что мобильное приложение "Мережі онлайн" станет доступным в AppStore и Google Play Market для всех клиентов компании до конца августа 2020 года. Через приложение клиенты смогут оперативно узнавать о плановых и аварийных отключениях электроэнергии и сроке их ликвидации, а также передавать показания электроэнергии и информацию об обрывах или дефектах оборудования, мгновенно загружая фото с места аварии.

Сейчас в разработке находится новый клиентский портал с аналогичным функционалом, как и в приложении (планируется запустить его к ноябрю 2020).

Киевоблэнерго продолжает открывать обновленные центры обслуживания клиентов. Первый обновленный ЦОК с электронной очередью и детской комнатой уже построили в Ирпене. В планах компании - открытие обновленного ЦОК в Киево-Святошинском районе.