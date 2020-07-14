ДТЕК в Київській області відкриває оновлені центри обслуговування

Фото: ДТЕК (dtek.com)

Також компанія переводить замовлення послуг в онлайн

Київобленерго у складі ДТЕК запустив послугу планування точної дати візиту монтера через веб-сайт, а також відкриває перший сучасний центр обслуговування клієнтів м. Ірпінь і запускає мобільний додаток "Мережі онлайн".

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Як відзначили в компанії, онлайн-послуга планування точної дати візиту монтера для обслуговування лічильника вже доступна для мешканців шести районів області - Києво-Святошинського району, Ірпінського, Вишгородського, Макарівського, Бородянського, Іванківського. Послугою вже скористалися близько 10 тисяч споживачів. До 1 жовтня послуга стане доступна жителям усіх районів Київської області.

"Одна з амбітних цілей, яку ми поставили перед собою торік - це привести клієнтський сервіс у відповідність зі світовими стандартами. Для цього ми будуємо проактивне інформування клієнтів про планових і аварійних ремонтів, оновлюємо ЦОКи й діджиталізуємо наші сервіси. Рік тому лише 20% популярних послуг можна було замовити онлайн. Зараз цей відсоток зріс до 50%. І ми продовжуємо цифровізувати послуги", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Іван Гелюх.

У компанії відзначили, що мобільний додаток "Мережі онлайн" стане доступним в AppStore та Google Play Market для всіх клієнтів компанії до кінця серпня 2020 року. Через додаток клієнти зможуть оперативно дізнаватися про планові та аварійні відключення електроенергії та термін їх ліквідації, а також передавати показання електроенергії та інформацію про обриви або дефекти устаткування, миттєво завантажуючи фото з місця аварії.

Зараз в розробці знаходиться новий клієнтський портал з аналогічним функціоналом, як і в додатку (планується запустити його до листопада 2020).

Київобленерго продовжує відкривати оновлені центри обслуговування клієнтів. Перший оновлений ЦОК з електронною чергою та дитячою кімнатою вже побудували в Ірпені. У планах компанії - відкриття оновленого ЦОК в Києво-Святошинському районі.