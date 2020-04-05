"ДТЭК Киевские электросети" вернул свет в центре Киева после аварии

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Работу осложняло также то, что пожар распространялся быстро

Сотрудники "ДТЭК Киевские электросети" в короткие сроки ликвидировали сложную аварию, которая произошла в кабельном коллекторе на улице Крещатик. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина.

Сообщается, что по состоянию на 10.45 энергетики вернули свет в 69 домов с 80 обесточенных, по состоянию на 12.58 - светло было возобновлено во всех зданиях.

"ДТЭК Киевские электросети" вернул клиентам свет - рекордно быстро. В среднем на ликвидацию аварии на 1 линии энергетики тратят 1-2 часа. Эта авария в коллекторной зацепила 17 линий. Нам удалось объединить большинство потребителей резервного питания и вернуть в их дома свет всего за 3 часа", - сообщил генеральный директор "ДТЭК Киевские электросети" Марис Куніцкіс.

Он также добавил, что линии, поврежденные из-за аварии питают большое количество клиентов первой и второй категории - потребителей, которым гарантировано бесперебойное снабжение электроэнергии. Работу осложняло также то, что пожар распространялся быстро, и энергетики вынуждены были постоянно отключать новые кабели из разных подстанций.

В настоящее время "ДТЭК Киевские электросети" восстановило электроснабжение 80 зданий, обесточенных в результате возгорания в коллекторе, который эксплуатируется городскими коммунальными службами. Все они были подключены к резервным источникам питания. До дизельных генераторов "ДТЭК Киевские электросети" также подключены здания ТРК "Киев", гостиница "Днепр" и ТРЦ "Глобус", 2 дома по адресу ул. Грушевского 4а и 4б.

Добавляется, что энергетики смогут приступить к обследованию и аварийно-восстановительным работам на пострадавших от пожара кабельных линиях после того, как закончатся основные работы по ликвидации пожара и выветривания подземного помещения.

Ранее сообщалось, что за время карантина "ДТЭК Сети" ликвидировали свыше 4000 аварий и вернули электроснабжение в дома более 300 тысяч украинцев.