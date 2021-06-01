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ДТЭК не исключает возможность продажи некоторых своих ТЭС с учетом развития ВИЭ

Автор: РБК-Украина

ДТЭК готов рассматривать продажу некоторых теплоэлектростанций и угольных шахт с учетом перехода компании на зеленую энергетику к 2040 года в рамках Европейского зеленого курса.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью "Экономической правде".

Он обозначил это как вероятность в будущем и при условии согласия кредиторов.

"Нам тоже нужен ориентир государства, его отношение к угольной отрасли. И мы будем следовать этим ориентирам. Сегодня, как я уже сказал, мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии. Сейчас мы готовы рассматривать продажу наших электростанций и угольных шахт. Но все эти трансформации мы будем делать в соответствии со стратегией государства и с учетом всех социальных вопросов", - отметил Максим Тимченко.

В качестве примера Тимченко привел закрытие двух шахт "ДТЭК Павлоградугля" в текущем году из-за исчерпания запасов, при этом компания трудоустроила всех сотрудников. Он отметил, что трансформация угольных регионов (отказ от угольной генерации, - ред.) должна проводиться с продуманной и хорошо разработанной дорожной картой, с учетом социальных и экономических особенностей.

Напомним, "ДТЭК Энерго" оперирует 8 из 13 теплоэлектростанций Украины.

Как отметили в компании, из 23 реконструированных энергоблоков в Украине - 21 энергоблок на ТЭС "ДТЭК Энерго", где был либо построен, либо реконструирован электрофильтр.

В обновление оборудования компания инвестировала более 28 млрд гривен за последние 8 лет.

Ранее ДТЭК заявлял, что планирует к 2040 стать углеродно нейтральной.

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Новости Украины ДТЭКМаксим Тимченко