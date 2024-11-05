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ДТЕК інвестував понад 2,6 млрд грн у ремонти та відновлення ТЕС після обстрілів

Фото: ДТЕК інвестував понад 2,6 млрд грн у ремонти та відновлення ТЕС після обстрілів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З початку 2024 року компанія ДТЕК інвестувала понад 2,6 млрд грн власних коштів у ремонт та відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів теплоелектростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зазначається, що попри початок опалювального сезону енергетики ДТЕК продовжують відновлювати ТЕС, що були пошкоджені внаслідок ворожих атак.

Для цього за десять місяців цього року компанія інвестувала у ремонти на відновлення теплової генерації близько 2,6 млрд грн.

"Те, що пережила українська енергосистема за два з половиною роки війни, не переживала жодна енергосистема світу. В епіцентрі масованих атак росії і теплова генерація, 90% якої зруйновано або пошкодено. Але українські енергетики прийняли і цей виклик, вдень та вночі посилено працюючи, щоб відновлювати якомога більше потужностей. І робити це настільки швидко, наскільки можливо", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

За підсумками цього року інвестиції компанії у ремонти та відновлення ТЕС очікуються на рівні 3,8 млрд грн.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова були атаковані ворогом майже 190 разів.

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