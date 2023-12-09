ДТЕК інвестував в планову ремонтну кампанію на ТЕС понад 3,4 млрд грн

Завдяки цьому за 11 місяців поточного року було реалізовано 21 плановий ремонт на енергоблоках ТЕС (на сьогодні - 23). Все для того, аби обладнання могло працювати на максимумі впродовж усього осінньо-зимового періоду.

"Через окупацію, руйнування і пошкодження ворогом в цьогорічний опалювальний сезон енергосистема увійшла з мінімальним власним резервом потужності. Внаслідок цього в періоди дефіциту Україна змушена імпортувати електроенергію із-закордону. Зі свого боку, щоб працювати взимку на максимумі, ми реалізували усі заплановані до старту опалювального сезону ремонти ТЕС. Всього відремонтували наразі 23 блоки ТЕС. Відновили після обстрілів 8 енергоблоків. На цьому не зупиняємося, адже, згідно графіку, ще плануємо відремонтувати енергоблоки і в грудні для більш надійної роботи енергосистеми. Робимо все, щоб українці були зі світлом і теплом попри плани ворога", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні енергосистемі та перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС. Ще близько 5 ГВт були пошкоджені від обстрілів росії під час минулої зими.