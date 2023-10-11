ДТЕК інвестував 20 млрд грн у підготовку до опалювального сезону

Зокрема, у ремонт ТЕС було інвестовано 3,9 млрд грн. Станом на початок жовтня компанія закінчила ремонт 16 із 19 запланованих енергоблоків ТЕС до початку опалювального сезону. Наразі готовність теплової генерації ДТЕК сягає 84%.

Також ДТЕК розконсервував й модернізував два енергоблоки ТЕС, що додало додатково понад 500 МВт до потужності енергосистеми України.

Щоб збільшити захист обладнання ТЕС від обстрілів були встановлені додаткові захисні споруди на території станцій. Також критичне обладнання ТЕС та шахт забезпечили резервними джерелами живлення. Для цього було закуплено 224 генератори.

Для невідкладного ремонту на випадок обстрілів було сформовано запас критичного обладнання на суму в 1,3 млрд грн.

Водночас за результатами 2023 року інвестиції в вугільні шахти зростуть в 2 рази до 7,4 млрд грн. За 9 місяців поточного року було введено в роботу 18 нових лав, ще 9 буде запущено до кінця року. Крім того, ДТЕК імпортує 210 тис. тонн вугілля для стабільного проходження зими.

Зазначається, що у 2023 році темпи буріння газових свердловин зросли в 3 рази у порівнянні з минулим роком. Цього року буде пробурено 9 свердловин, також почалося буріння першої нафтової свердловини. Загалом інвестиції в газовидобуток зросли до 5,5 млрд грн.

"Ми з гідністю пройшли минулу зиму. Ми стали ще сильнішими, наші люди стали ще більш професійними й досвідченими. Компанія інвестувала рекордні кошти в підготовку до наступного опалювального сезону. Відновили те, що можна було відновити, закупили резервне обладнання й додатково захистили електростанції", - наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, за період повномасштабної війни енергетики ДТЕК відновили світло 9 млн родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці, більшість з яких лишалася без електропостачання через атаки ворога.