ДТЕК інвестуватиме в системи зберігання електроенергії для посилення енергобезпеки України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як йдеться в повідомленні, дочірня компанія ДТЕК - DRI - підписала угоду про купівлю акцій спеціальної проектної компанії, створеної польською компанією Columbus Energy, що дасть їй право на будівництво систем зберігання електроенергії потужністю 133 МВт на півдні Польщі за умови отримання необхідних дозволів. В 2022 році проект отримав підтримку польського ринку потужності з 2027 року на 17 років.

Ця угода є ключовим елементом плану ДТЕК з інтеграції українського енергетичного ринку до глобального ринку ЄС.

Поглиблення співпраці з енергосистемою Польщі дасть можливість Україні в умовах енергодефіциту розраховувати на поставки електроенергії з ЄС, особливо в умовах енергетичного терору Росії.

"Це важливий тестовий проєкт для Центральної та Східної Європи, який продемонструє, як можна успішно впроваджувати системи зберігання електроенергії. Ми укріплюємо партнерство з країнами ЄС, і цей проєкт є важливим кроком на шляху до інтеграції енергосистем України та Польщі", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Системи зберігання електроенергії є ключовою технологією для прискорення декарбонізації шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії, зберігаючи при цьому гнучкість енергосистеми.

DRI планує фіналізувати угоду з Columbus Energy протягом найближчих місяців і розпочати будівництво на майданчику в 4 кварталі 2024 року, щоб завершити будівництво і ввести об'єкт в експлуатацію на початку 2026 року.

Група ДТЕК вже має досвід роботи з технологією зберігання енергії завдяки проекту в Енергодарі, який було реалізовано у 2021 році.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни ДТЕК побудував нову Тилігульську ВЕС на півдні України всього в 100 км від лінії фронту.