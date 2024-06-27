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ДТЕК інвестує 4 млрд грн цього року в ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС

Фото: ДТЕК інвестує 4 млрд грн цього року в ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС  (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК працює над відновленням теплової генерації, 90% якої було знищено чи зруйновано внаслідок російських атак.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених окупантами ТЕС. Зокрема, цього року в це буде інвестовано 4 млрд грн", - зазначив він. 

За його словами, зараз іде ремонтна кампанія у всіх енергетичних компаній. 

«Теплові станції, які зараз на 90% зруйновані чи пошкоджені, також гідростанції будуть намагатися відновитися після руйнації», - сказав він. 

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК Ріната Ахметова 37 разів підіймали теплоелектростанції «з нуля» після масованих обстрілів.

Нагадаємо, Київська школа економіки (KSE Institute) станом на травень 2024 року оцінює прямі збитки і непрямі фінансові втрати українського енергетичного сектору від війни у 56,2 млрд доларів.

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Електроенергія