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ДТЭК инвестировал в восстановление электросетей Киевской области 300 млн гривен, - Тимченко

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Четверг 19 мая 2022 13:46
ДТЭК инвестировал в восстановление электросетей Киевской области 300 млн гривен, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК инвестировала 300 млн грн в восстановление разрушенных войной электрических сетей Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Максима Тимченко.

"Восстановление электросетей Киевской области стало беспрецедентной по своим масштабам ремонтной кампанией. За 45 дней было восстановлено 10 тысяч линий электропередачи, часть из которых были разрушены полностью, и порядка 3 тысяч трансформаторных подстанций. Задействовано свыше тысячи специалистов компании и более 150 аварийно-ремонтных бригад. Компания инвестировала в восстановление электроснабжение порядка 300 млн грн, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение для 260 тысяч семей в Киевской области, пострадавших от российской оккупации", - сообщил глава ДТЭК.

Изначально завершить восстановительные работы планировалось за 60 дней, до 1 июня.

Чтобы ускорить процесс, компания дополнительно привлекла свои аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровской и Одесской областей.

По словам гендиректора ДТЭК, впереди второй еще более тяжелый этап - восстановление резервных источников и более надежных схем электропитания.

На этом этапе будет инвестировано не менее 600 млн грн, отметил глава ДТЭК.

В целом, с начала войны, энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 1,6 млн семей в 5 регионах. Это Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Одесская области и город Киев.

"С первого дня войны наши энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинских граждан. Всего за 84 дня боевых действий энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более чем 1,6 миллиона украинских семей", - сообщил гендиректор ДТЭК.

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ДТЭК Максим Тимченко
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