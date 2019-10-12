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ДТЭК: информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна

Новости » Энергетика    12.10.2019 - 15:58
ДТЭК: информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна
Иллюстративное фото (из открытых источников)

ДТЭК призвал к объективному расследованию с привлечением европейских экспертов

Информация Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании ДТЭК.

ДТЭК также настаивает на объективном расследовании с привлечением европейских экспертов.

"11 октября на сайте НКРЭКУ была опубликована информация о якобы нарушениях конкуренции компанией ДТЭК Западэнерго. Компания ДТЭК считает озвученные Регулятором обвинения безосновательными. Компания действует исключительно в рамках закона", - говорится в заявлении.

ДТЭК требует от регулятора обнародовать мониторинг рынка, на который они ссылаются. Кроме того, компания требует привлечь к оценке ситуации в Бурштынском энергоострове независимых европейских экспертов.

"Мы готовы к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Также мы приветствуем обращение к словацкому регулятору. Считаем необходимым для НКРЭКУ также обратиться к румынскому и венгерскому регуляторам для объективной оценки поведения всех участников аукционов на доступ к межгосударственному сечению в Бурштынском острове", - подчеркнули в компании.

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Новости Украины ДТЭКНКРЭКУ
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