ДТЕК імпортував вже понад 300 тисяч тонн вугілля для проходження опалювального сезону

Зазначається, що це понад 75% від загального законтрактованого компанією на увесь опалювальний сезон обсягу палива.

В ДТЕК підкреслили, що вугілля із-за кордону дозволило створити додатковий запас міцності й посилити надійність теплової генерації та української енергосистеми, особливо в піки споживання електроенергії.

"До закінчення опалювального сезону менше двох місяців. Для того, щоб попри війну проходити його планово, усі готувалися заздалегідь. Щомісяця вводили нові вугільні лави, аби максимізувати і зберегти видобуток вугілля на достатньому для надійної роботи теплоелектростанцій рівні", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Він додав, що підстраховка імпортним паливом дозволила компанії втримати обсяги вугілля на складах на необхідному рівні, а також збільшити власні запаси.

Раніше енергетики ДТЕК закінчили ремонт енергоблоку однієї з теплоелектростанцій, що був пошкоджений внаслідок масованих обстрілів минулої зими. Це вже 10-й енергоблок, відновлений компанією після ворожих атак.