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ДТЕК імпортував вже понад 300 тисяч тонн вугілля для проходження опалювального сезону

Фото: ДТЕК імпортував вже понад 300 тисяч тонн вугілля для проходження опалювального сезону (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

ДТЕК доставила в Україну 308 тис. тонн імпортного вугілля з Польщі, що дозволило посилити надійність української енергосистеми взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що це понад 75% від загального законтрактованого компанією на увесь опалювальний сезон обсягу палива. 

В ДТЕК підкреслили, що вугілля із-за кордону дозволило створити додатковий запас міцності й посилити надійність теплової генерації та української енергосистеми, особливо в піки споживання електроенергії. 

"До закінчення опалювального сезону менше двох місяців. Для того, щоб попри війну проходити його планово, усі готувалися заздалегідь. Щомісяця вводили нові вугільні лави, аби максимізувати і зберегти видобуток вугілля на достатньому для надійної роботи теплоелектростанцій рівні", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв. 

Він додав, що підстраховка імпортним паливом дозволила компанії втримати обсяги вугілля на складах на необхідному рівні, а також збільшити власні запаси.

Раніше енергетики ДТЕК закінчили ремонт енергоблоку однієї з теплоелектростанцій, що був пошкоджений внаслідок масованих обстрілів минулої зими. Це вже 10-й енергоблок, відновлений компанією після ворожих атак.

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ДТЕКОпалювальный сезон