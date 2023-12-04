ДТЕК і Vestas побудують найбільшу вітрову електростанцію за 0,5 млрд євро

Група ДТЕК і Vestas 4 грудня на кліматичній конференції ООН COP28 підписали меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції - Тилігульської ВЕС у Миколаївській області. Проєкт підтримано Європейською комісією та урядами України і Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Меморандум про взаєморозуміння між ДТЕК та Vestas, провідним світовим виробником вітрових турбін, передбачає, що данська компанія поставить вітрові турбіни в Україну для будівництва другої черги Тилігульської ВЕС", - йдеться в ньому.

Підписання відбулося у присутності єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон та міністра енергетики України Германа Галущенко.

ІІ черга ВЕС буде складатись з 64 вітротурбін (по 6 МВт) із загальною потужністю 384 МВт.

Фінально І та ІІ черги ДТЕК Тилігульської ВЕС матимуть потужність 500 МВт (83 вітротурбіни). Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-г електроенергії щороку. Цього достатньо для потреб 900 тис. домогосподарств. Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди СО2 щороку на 1,7 млн тон.

ДТЕК готовий розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі 2024 року, а закінчити будівництво в кінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.

Інвестиції у другу чергу Тилігульської ВЕС складуть 450 млн євро та будуть профінансовані за рахунок коштів компанії, а також передових західних банків під державні гарантії.

Проєкт ВЕС відповідає концепції розвитку в Україні розподіленої генерації, яка була підтримана президентом Володимиром Зеленським.

Як зазначається в повідомленні, проєкт Тилігульської ВЕС розроблений у відповідності із затвердженою акціонером ДТЕК Рінатом Ахметовим довгостроковою стратегією компанії щодо досягнення вуглецевої нейтральності та інтеграції у єдиний ринок країн Європейського Союзу.

"Це ще одне свідчення високої довіри західних інвесторів до групи ДТЕК, яка неодноразово підтверджувала репутацію відповідального партнера. Ми віримо в перемогу України та не чекаємо закінчення війни, щоб залучати власний та західний капітал у створення нової інфраструктури. Тилігульська ВЕС суттєво збільшить стійкість енергосистеми, допоможе укріпити енергетичну безпеку країни і зробить Україну регіональним лідером декарбонізації та енергетичним хабом Європи", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, ДТЕК під час війни збудував та запустив в роботу першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт в Миколаївській області. Це перша у світі вітроелектростанція, яка була збудована під час війни.