ДТЕК хоче переконати іноземні компанії інвестувати в Україну, - Тімченко

Інвестуючи в енергетичні проєкти під час війни ДТЕК хоче переконати іноземні компанії серйозно розглядати Україну, як країну для інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в Давосі.

Він підкреслив, що зараз найважливіше завдання для українських компаній - залишатися на вершині міжнародного порядку денного.

Потрібно навести більше аргументів до іноземних компаній, чому вони мають почати серйозно інвестувати в Україну, щоб допомогти відновити економіку країни.

"Під час війни наша компанія інвестувала сотні мільйонів у вітроелектростанції та відновила свої виробничі потужності (після обстрілів, - ред.). І, звичайно, ми це наводимо, як приклад і аргумент, щоб переконати іноземні компанії серйозно розглядати Україну", - наголосив Тімченко.

Нагадаємо, на СОР28 компанії ДТЕК та Vestas підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітряної електростанції - проекту, який підтримують Європейська комісія та уряди України та Данії.

Загальний обсяг інвестицій у проект перевищить 650 млн євро.