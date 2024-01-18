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ДТЕК хоче переконати іноземні компанії інвестувати в Україну, - Тімченко

Четвер 18 січня 2024 18:29
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ДТЕК хоче переконати іноземні компанії інвестувати в Україну, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Юлія Бойко

Інвестуючи в енергетичні проєкти під час війни ДТЕК хоче переконати іноземні компанії серйозно розглядати Україну, як країну для інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в Давосі.

Він підкреслив, що зараз найважливіше завдання для українських компаній - залишатися на вершині міжнародного порядку денного.

Потрібно навести більше аргументів до іноземних компаній, чому вони мають почати серйозно інвестувати в Україну, щоб допомогти відновити економіку країни.

"Під час війни наша компанія інвестувала сотні мільйонів у вітроелектростанції та відновила свої виробничі потужності (після обстрілів, - ред.). І, звичайно, ми це наводимо, як приклад і аргумент, щоб переконати іноземні компанії серйозно розглядати Україну", - наголосив Тімченко.

Нагадаємо, на СОР28 компанії ДТЕК та Vestas підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітряної електростанції - проекту, який підтримують Європейська комісія та уряди України та Данії.

Загальний обсяг інвестицій у проект перевищить 650 млн євро.

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ДТЕК Максим Тимченко
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