"ДТЭК Энерго" получил за 2020 год 19,1 млрд грн убытка

Отмечается, что негативное влияние на финансовые результаты компании продолжает оказывать системный кризис в энергетике, существенное сокращение потребления электроэнергии в первом полугодии из-за пандемии коронавируса и задолженность на рынке перед генерирующими компаниями.

Все это вместе с ручным управлением рынком электроэнергии и отсутствием стратегического планирования в отрасли привело к длительной дестабилизации работы угольных предприятий и тепловых электростанций "ДТЭК Энерго".

В 2020 году компания снизила добычу угля на 15,7% по сравнению с 2019 годом до 18,9 млн тонн, производство электроэнергии сократила на 16,2% до 23,8 млрд кВт•ч.

Критическая ситуация на рынке стала причиной высокой аварийности ТЭС и минимальных запасов угля на складах станций в период ОЗП 2020/2021 гг.

Дополнительный отрицательный эффект на финансовые результаты компании оказывает ослабление курса национальной валюты из-за общего экономического спада.

По результатам 2020 года убыток по курсовым разницам составил 7,1 млрд грн