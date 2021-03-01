UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"ДТЭК Энерго" получил за 2020 год 19,1 млрд грн убытка

Автор: РБК-Украина

"ДТЭК Энерго" по результатам 2020 года получил убыток в 19,1 млрд грн.

Об этом свидетельствуют оперативные неаудированные финансовые показатели компании, передает пресс-служба.

Отмечается, что негативное влияние на финансовые результаты компании продолжает оказывать системный кризис в энергетике, существенное сокращение потребления электроэнергии в первом полугодии из-за пандемии коронавируса и задолженность на рынке перед генерирующими компаниями.

Все это вместе с ручным управлением рынком электроэнергии и отсутствием стратегического планирования в отрасли привело к длительной дестабилизации работы угольных предприятий и тепловых электростанций "ДТЭК Энерго".

В 2020 году компания снизила добычу угля на 15,7% по сравнению с 2019 годом до 18,9 млн тонн, производство электроэнергии сократила на 16,2% до 23,8 млрд кВт•ч.

Критическая ситуация на рынке стала причиной высокой аварийности ТЭС и минимальных запасов угля на складах станций в период ОЗП 2020/2021 гг.

Дополнительный отрицательный эффект на финансовые результаты компании оказывает ослабление курса национальной валюты из-за общего экономического спада.

По результатам 2020 года убыток по курсовым разницам составил 7,1 млрд грн

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТЭКЭлектроэнергия
Читайте также
Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет разрушительным для предприятий, - промышленники
"ДТЭК ВИЭ" запускает строительство Тилигульской ВЭС
Прогноз погоды