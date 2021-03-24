"ДТЭК Энерго" единственный импортировал уголь для работы ТЭС в ОЗП, - Салеев

"ДТЭК Энерго" смог в пик отопительного сезона обеспечить заход импортного угля из Казахстана и Польши для пополнения складов и бесперебойной работы ТЭС. В декабре объём импорта увеличился на 52 тыс. тон, в январе - уже на 108 тыс тонн.

"Когда мы увидели, что спрос энергосистемы на тепловую генерацию растет и он значительно превышает прогнозный баланс, то начали искать все возможные пути обеспечить ТЭС топливом. В том числе, обеспечили оперативно поставку импортного угля из Казахстана и Польши. Мы это сделали за месяц, что крайне сложно в такие сроки. Единственные, кто начал импортировать уголь. При этом наши шахты продолжали работать на полную мощность, чтоб обеспечить бесперебойную работы ТЭС. С начала ОЗП наши ТЭС получили 4,5 млн тонн угля", - заявил Салеев.

Он также рассказал, что энергосистему не могли сбалансировать только ТЭС ДТЭК, поэтому с ноября 2020 г. стали поставлять уголь и на государственные ТЭС Центрэнерго. Суммарно с ноября по февраль "Центрэнерго" получило 450 тыс. тонн для работы свои ТЭС.

В ДТЭК обозначили, что на начало ОЗП имели достаточные склады угля и проблема возникла в конце года.

"Мы комфортно себя чувствовали, когда входили в ОЗП с 2,1 млн тонн углей на складах. Этого было достаточно для работы в нашем прогнозном балансе. Это на 1 млн тонн больше, нежели мы имели на складах в прошлый и позапрошлый отопительный сезон. И проблема "низких складов" возникла в конце 4 квартала, когда наши теплоэлектростанции вынуждены были работать выше прогнозного баланса. Особенно в декабре, когда теплоэлектростанции выработали на 50% больше электроэнергии для энергосистемы, чем предполагал прогнозный баланс. И угля сожгли больше на 1 млн тонн, потому что был рост потребления и необходимость компенсировать мощность атомных энергоблоков, которые были в ремонте", - добавил Салеев.

По его словам, в этот отопительный сезон были желающие переложить проблемы низких складов и аварийности на генерацию вместо того, чтоб решать первопричины этих проблем.

По мнению гендиректора компании, проблемы, с которыми энергосистема столкнулась в этом отопительном сезоне - следствие затяжного кризиса в энергетике и если не стабилизировать ситуацию на рынке, то следующий отопительный сезон может стать критическим для энергосистемы.

