"ДТЕК Енерго" єдиний імпортував вугілля для роботи ТЕС в ОЗП, - Салєев
"ДТЕК Енерго" зміг у пік опалювального сезону забезпечити захід імпортного вугілля з Казахстану і Польщі для поповнення складів і безперебійної роботи ТЕС. У грудні обсяг імпорту збільшився на 52 тис. тон, у січні - вже на 108 тис тонн.
Про це повідомив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салеєв під час круглого столу з проблем ОЗП.
"Коли ми побачили, що попит енергосистеми на теплову генерацію зростає і він значно перевищує прогнозний баланс, то почали шукати всі можливі шляхи забезпечити ТЕС паливом. В тому числі забезпечили оперативно постачання імпортного вугілля з Казахстану і Польщі. Ми це зробили за місяць, що вкрай складно в такі строки. Єдині, хто почав імпортувати вугілля. При цьому наші шахти продовжували працювати на повну потужність, щоб забезпечити безперебійну роботи ТЕС. З початку ОЗП наші ТЕС отримали 4,5 млн тонн вугілля", - заявив Салеєв.
Він також розповів, що енергосистему не могли збалансувати тільки ТЕС ДТЕК, тому з листопада 2020 р. стали поставляти вугілля і на державні ТЕС Центренерго. Сумарно з листопада по лютий "Центренерго" отримав 450 тис. тонн для роботи свої ТЕС.
У ДТЕК позначили, що на початок ОЗП мали достатні склади вугілля і проблема виникла в кінці року.
"Ми комфортно себе почували, коли входили в ОЗП, з 2,1 млн тонн вугілля на складах. Цього було достатньо для роботи в нашому прогнозному балансі. Це на 1 млн тонн більше, ніж ми мали на складах в минулий і позаминулий опалювальний сезон. І проблема "низьких складів" виникла в кінці 4 кварталу, коли наші теплоелектростанції змушені були працювати вище прогнозного балансу. Особливо в грудні, коли теплоелектростанції виробили на 50% більше електроенергії для енергосистеми, ніж припускав прогнозний баланс. І вугілля спалили більше на 1 млн тонн, тому що було зростання споживання і необхідність компенсувати потужність атомних енергоблоків, які були в ремонті", - додав Салеєв.
За його словами, в цей опалювальний сезон були бажаючі перекласти проблеми низьких складів та аварійності на генерацію замість того, щоб вирішувати першопричини цих проблем.
На думку гендиректора компанії, проблеми, з якими енергосистема зіткнулася в цьому опалювальному сезоні - наслідок затяжної кризи в енергетиці і якщо не стабілізувати ситуацію на ринку, то наступний опалювальний сезон може стати критичним для енергосистеми.
Нагадаємо, раніше НКРЕКП оштрафувало "Центренерго" на 180 тис. гривень, "ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Східенерго", "ДТЕК Дніпроенерго" на 1,7 млн гривень. "Донбасенерго" обійшлися усним попередженням.
ДТЕК буде оскаржувати штрафи в судовому порядку.