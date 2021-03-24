"ДТЕК Енерго" єдиний імпортував вугілля для роботи ТЕС в ОЗП, - Салєев

"ДТЕК Енерго" зміг у пік опалювального сезону забезпечити захід імпортного вугілля з Казахстану і Польщі для поповнення складів і безперебійної роботи ТЕС. У грудні обсяг імпорту збільшився на 52 тис. тон, у січні - вже на 108 тис тонн.

"Коли ми побачили, що попит енергосистеми на теплову генерацію зростає і він значно перевищує прогнозний баланс, то почали шукати всі можливі шляхи забезпечити ТЕС паливом. В тому числі забезпечили оперативно постачання імпортного вугілля з Казахстану і Польщі. Ми це зробили за місяць, що вкрай складно в такі строки. Єдині, хто почав імпортувати вугілля. При цьому наші шахти продовжували працювати на повну потужність, щоб забезпечити безперебійну роботи ТЕС. З початку ОЗП наші ТЕС отримали 4,5 млн тонн вугілля", - заявив Салеєв.

Він також розповів, що енергосистему не могли збалансувати тільки ТЕС ДТЕК, тому з листопада 2020 р. стали поставляти вугілля і на державні ТЕС Центренерго. Сумарно з листопада по лютий "Центренерго" отримав 450 тис. тонн для роботи свої ТЕС.

У ДТЕК позначили, що на початок ОЗП мали достатні склади вугілля і проблема виникла в кінці року.

"Ми комфортно себе почували, коли входили в ОЗП, з 2,1 млн тонн вугілля на складах. Цього було достатньо для роботи в нашому прогнозному балансі. Це на 1 млн тонн більше, ніж ми мали на складах в минулий і позаминулий опалювальний сезон. І проблема "низьких складів" виникла в кінці 4 кварталу, коли наші теплоелектростанції змушені були працювати вище прогнозного балансу. Особливо в грудні, коли теплоелектростанції виробили на 50% більше електроенергії для енергосистеми, ніж припускав прогнозний баланс. І вугілля спалили більше на 1 млн тонн, тому що було зростання споживання і необхідність компенсувати потужність атомних енергоблоків, які були в ремонті", - додав Салеєв.

За його словами, в цей опалювальний сезон були бажаючі перекласти проблеми низьких складів та аварійності на генерацію замість того, щоб вирішувати першопричини цих проблем.

На думку гендиректора компанії, проблеми, з якими енергосистема зіткнулася в цьому опалювальному сезоні - наслідок затяжної кризи в енергетиці і якщо не стабілізувати ситуацію на ринку, то наступний опалювальний сезон може стати критичним для енергосистеми.