"ДТЭК Энерго" анонсировало привлечение дронов для ремонта и диагностики ТЭС

Компания ДТЭК повышает уровень промышленной безопасности. Теперь "внутренности" дымовых труб и котлов ТЭС будут инспектировать с помощью беспилотников.

"Приднепровская ТЭС получила специальный защищенный дрон от специалистов Innovation DTEK, которые научили управлять аппаратом работников ремонтного "ДТЭК Энерго" - прогрессивная компания, которая воплощает в жизнь самые современные технологии. Кто-то делает крутые фото с помощью дронов, а мы будем использовать беспилотники для диагностики состояния тепловых электростанций. Благодаря дронам можно будет найти гораздо быстрее тот или иной дефект в котле, устранить его и вновь включить в работу оборудование. Если раньше инспекция внутренних поверхностей дымовых труб или котлов могла занимать дни, теперь речь идет о часах. Минувшая зима показала: сокращение времени на ремонт оборудования - залог эффективной работы наших ТЭС и стабильности всей энергосистемы Украины", - заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Дрон Elios 2, который будет служить инспектором Приднепровской ТЭС, произвела швейцарская фирма Flyability. Испытали его специалисты Innovation DTEK, "Интерэнергосервис" ("ДТЭК Энерго") и компании DroneUA.

Аппарат ввели в эксплуатацию и передали работникам "Интеренергосервис". Защищенный коптер в карбоновой сфере осуществляет фото-, видеофиксацию и тепловизорный контроль. Он устойчив как к столкновениям, так и к опылениям, поэтому его целесообразно использовать в дымовых трубах и котлах.

В компании отмечают, что использование дронов для исследований избавит энергетиков необходимости возводить леса в котлах и привлекать к осмотру дымовых труб промышленных альпинистов.

"Использование дрона Elios 2 на Приднепровской ТЭС - прекрасный пример того, как ДТЭК внедряет новые экспоненциальные и прорывные технологии в рутинные рабочие процессы. Постоянный мониторинг, тестирование и использование инновационных продуктов и решений в бизнесах компании является неотъемлемой частью стратегии устойчивого и непрерывного развития ДТЭК", - добавил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Работники ремонтного предприятия на курсах пилотирования научились управлять и маневрировать беспилотником в ограниченных пространствах. Вскоре Elios 2 начнут использовать для инспектирования котлов на ДТЭК Бурштынской ТЭС, Луганской ТЭС.

"Теперь отечественные энергетики "вооружены" еще лучше. Инспекции с применением промышленных дронов на украинских производственных объектах, в том числе на электростанциях - огромный шаг на пути прогресса", - считает представитель компании DroneUA Дмитрий Довженко.