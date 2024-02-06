ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК допоміг відновити підстанцію у Херсонській області, що була пошкоджена окупантами

Вівторок 06 лютого 2024 16:02
UA EN RU
ДТЕК допоміг відновити підстанцію у Херсонській області, що була пошкоджена окупантами Фото: ДТЕК допоміг відновити підстанцію на Херсонщині, що була пошкоджена окупантами (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Енергетики ДТЕК допомогли відновити роботу пошкодженої окупантами високовольтної підстанції на Херсонщині, яка потрібна для забезпечення херсонців водою та теплом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Протягом грудня 2023 року та січня 2024 року енергетики ДТЕК Одеські електромережі чотири рази допомагали ремонтувати електроінфраструктуру на Херсонщині, що була пошкоджена ворогом. Фахівцям вдалося відновити роботу високовольтної підстанції 150 кВ, щоб подати напругу в першу чергу на об’єкти критичної інфраструктури, та забезпечити херсонців теплом і водою", - йдеться в ньому.

Зазначається, що частина обладнання вийшла з ладу у грудні через ворожі обстріли, а влітку ця підстанція була підтоплена через підрив окупантами Каховської ГЕС.

Енергетики працювали в надскладних умовах, адже ворог продовжує обстрілювати Херсон з лівого берега Дніпра.

Ремонтні бригади полагодили енергооб’єкт до працездатного стану та запустили підстанцію в роботу. Це дало змогу відновити водо- та теплопостачання в домівки херсонців.

"Херсонці вісім місяців прожили в окупації і зараз щодня потерпають від обстрілів ворога. Ми просто не мали іншого вибору, як відремонтувати підстанцію. Адже ми й уявити не можемо, як це - залишитися взимку без тепла, світла і води. А вони, на жаль, знають це з власного гіркого досвіду", - поділився емоціями Андрій Жосан, начальник електротехнічної лабораторії ДТЕК Одеські електромережі.

Нагадаємо, у вересні минулого року енергетики ДТЕК відновили підстанцію в Херсоні, яка була підтоплена внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Херсонська область
NEWS
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити