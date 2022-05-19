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ДТЭК в Днепропетровской области обеспечил работой 400 переселенцев

Фото: ДТЭК в Днепропетровской области обеспечил работой 400 переселенцев (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК Энерго" бизнесмена Рината Ахметова с начала войны обеспечили работой более 1000 новых сотрудников на шахтах и вспомогательных предприятиях в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"На предприятиях "ДТЭК Энерго" новым сотрудникам помогают получить специальность, научиться новой профессии, восстановить профессиональные удостоверение. При необходимости предоставляют места в общежитиях. Компания поддерживает новичков во время адаптации к производственному процессу, обеспечивает всем необходимым и медицинским страхованием", - говорится в сообщении.

Из них около 400 человек - это переселенцы.

"Это люди, которые выехали из оккупированных регионов Украины или тех, где продолжаются боевые действия. Также немало - те, кто потерял работу из-за остановки предприятий или сокращения бизнеса", - пояснили в компании.

Напомним, как сообщали в комитете Верховной рады по вопросам экономического развития, машиностроительная компания Corum Group, которая входит в состав ДТЭК Рината Ахметова, одной из первых успешно перенесла производственные мощности из регионов, где сегодня идут боевые действия, и возобновила работу в Хмельницкой и Волынской областях.

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