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ДТЭК делает все возможное, чтобы сохранить добычу угля и газа на уровне 2021 года, - Тимченко

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Понедельник 11 июля 2022 19:10
ДТЭК делает все возможное, чтобы сохранить добычу угля и газа на уровне 2021 года, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК делает все возможное для того, чтобы сохранить добычу угля и газа на прошлогоднем уровне для энергобезопасности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью Forbes.

"Добыча угля стараемся сохранить на прошлогоднем уровне... Также делаем все возможное для того, чтобы сохранить добычу на прошлогоднем уровне", - сказал он.

Тимченко добавил, что сейчас приоритет компании - энергобезопасность государства.

"Сегодня главное в Украине - энергобезопасность. Мы будем добывать уголь и производить тепловую электроэнергию столько, сколько это будет нужно государству с точки зрения энергетической безопасности. Сейчас это приоритетная задача", - подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года будет самым сложным за все время независимости Украины.

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Максим Тимченко ДТЭК
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