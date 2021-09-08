ДТЭК в августе увеличил запасы угля на 14%
Запасы угля на складах ТЭС компании "ДТЭК Энерго" в августе увеличились на 14%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева во время дискуссии на Energy Club.
"Запасы угля на складах наших ТЭС растут. Только за август они увеличились почти на 77 тыс. тонн или на +14%", - сообщил Салеев.
Он добавил, что по состоянию на 7 сентября на станциях ДТЭК находилось 623 тыс. тонн угля.
"Для обеспечения стабильности энергосистемы мы, в первую очередь, используем уголь украинской добычи. Но также дополнительно начали его заблаговременный импорт из Польши, США, Казахстана", - заявил Салеев.
Напомним, в августе ДТЭК подписал соглашение на поставку 320 тыс. тонн угля из Польши. Контракт рассчитан на август 2021 - январь 2022 года. Вскоре компания подписала еще один контракт с другим польским производителем на 20 тыс. тонн.
Также "ДТЭК Энерго" совместно с "Центрэнерго" согласовал с американской компанией поставку 75 тыс. тонн угля.
До 15 сентября в Украину должна прибыть первая партия угля из Казахстана для ДТЭК.