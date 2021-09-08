ДТЭК в августе увеличил запасы угля на 14%

Запасы угля на складах ТЭС компании "ДТЭК Энерго" в августе увеличились на 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева во время дискуссии на Energy Club.

"Запасы угля на складах наших ТЭС растут. Только за август они увеличились почти на 77 тыс. тонн или на +14%", - сообщил Салеев.

Он добавил, что по состоянию на 7 сентября на станциях ДТЭК находилось 623 тыс. тонн угля.

"Для обеспечения стабильности энергосистемы мы, в первую очередь, используем уголь украинской добычи. Но также дополнительно начали его заблаговременный импорт из Польши, США, Казахстана", - заявил Салеев.