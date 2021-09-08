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ДТЕК в серпні збільшив запаси вугілля на 14%

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Київ, Середа 08 вересня 2021 18:05
ДТЕК в серпні збільшив запаси вугілля на 14% Фото: ДТЕК в серпні збільшив запаси вугілля на 14% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Запаси вугілля на складах ТЕС компанії "ДТЕК Енерго" в серпні збільшилися на 14%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва під час дискусії на Energy Club.

"Запаси вугілля на складах наших ТЕС ростуть. Тільки за серпень вони збільшилися майже на 77 тис. Тонн або на +14%", - повідомив Салєєв.

Він додав, що станом на 7 вересня на станціях ДТЕК знаходилося 623 тис. тонн вугілля.

"Для забезпечення стабільності енергосистеми ми, в першу чергу, використовуємо вугілля українського видобутку. Але також додатково почали його завчасний імпорт з Польщі, США, Казахстану", - заявив Салеев.

Нагадаємо, в серпні ДТЕК підписав угоду на поставку 320 тис. тонн вугілля з Польщі. Контракт розрахований на серпень 2021 - січень 2022 року. Незабаром компанія підписала ще один контракт з іншим польським виробником на 20 тис. тонн.

Також "ДТЕК Енерго" спільно з "Центренерго" погодив з американською компанією поставку 75 тис. тонн вугілля.

До 15 вересня в Україну має прибути перша партія вугілля з Казахстану для ДТЕК.

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