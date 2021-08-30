ДТЭК в августе нарастил запасы угля на ТЭС на 6%

Запасы угля на складах ТЭС компании "ДТЭК Энерго" за август увеличились на 6% или на 33 тыс. тонн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Для этого компания накапливает угля на складах: как за счет добычи на собственных шахтах, так и импорта топлива из-за границы. С начала августа запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличились более чем 6% или на 33 тыс. тонн. Так, если на 1 августа их было почти 521 тыс. тонн, то 30 августа запасы топлива составили более 554 тыс. тонн", - сообщили в компании.

Только за 30 дней августа на ТЭС ДТЭК из своих шахт и обогатительных фабрик компании было поставлено более 980 тыс. тонн угля.

За 7 месяцев текущего года на шахтах "ДТЭК Энерго" ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 10 млн тонн газового угля.

"Кроме приоритетной добычи украинского угля, "ДТЭК Энерго" начал его импорт из Польши. 19 августа первая партия польского угля, объемом 2700 тонн, поступила в Украину. Поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией "ДТЭК Энерго" и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн энергетического угля из соседней страны", - сообщили в ДТЭК.

Также компания ожидает поставки топлива из США и Казахстана. В конце прошлой недели ДТЭК Энерго и ОАО "Центрэнерго" согласовали поставку 75 тыс. тонн угля.

Объем угля будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.