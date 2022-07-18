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ДТЭК активизировал подготовку своих ТЭС к отопительному сезону

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Понедельник 18 июля 2022 15:59
ДТЭК активизировал подготовку своих ТЭС к отопительному сезону Фото: ДТЭК активизировал подготовку своих ТЭС к отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В компании "ДТЭК Энерго" заявили, что делают все возможное, чтобы несмотря на войну обеспечить украинскую энергосистему достаточными для бесперебойной работы маневренными мощностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Так, компания начала заблаговременную подготовку к прохождению отопительного сезона. Уже несколько месяцев энергетики ремонтируют теплоэлектростанции, для повышения надежности их работы в период пикового потребления. 8 энергоблоков ТЭС энергетики уже отремонтировали, еще 4 ремонтируются и готовятся к зиме.

С начала войны теплоэлектростанции ДТЭК Энерго" отпустили столько же электроэнергии, сколько в среднем потребляет более 20 млн семей в месяц. Этого было достаточно, чтобы поддержать украинскую энергосистему и полностью удовлетворить ее потребности маневренными мощностями.

"Ближайший отопительный сезон действительно будет самым сложным за все годы независимости. Нам придется проходить его в условиях неопределенности, турбулентности и постоянных угроз для тех или иных элементов энергосистемы. Наша основная задача - обеспечить бесперебойную работу тепловой генерации прежде всего в самые холодные месяцы. Наши мужественные и профессиональные энергетики, шахтеры и машиностроители работают 24/7, чтобы украинцы были с теплом и светом во время зимы", - заявил генеральный директор компании Ильдар Салеев.

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ДТЭК Отопительный сезон
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