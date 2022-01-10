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ДТЭК Ахметова возобновил аварийные поставки электроэнергии для помощи Польше

Автор: Наталия Гурковская

Компания ДТЭК Рината Ахметова возобновила аварийные поставки электроэнергии с Добротворской ТЭС для поддержания стабильной работы энергосистемы Польши.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

По данным компании, экспорт осуществляется мощностью 140 МВт. Поставки идут по выделенной линии 220 кВ Добротворская ТЭС - Замостье.

По данным НЭК "Укрэнерго", Добротворская ТЭС работает 3 энергоблоками мощностью 378 МВт. Еще один энергоблок находится в резерве.

В компании ДТЭК Энерго пояснили, что поставки в Польшу осуществляются по согласованию с системным оператором. Добротворская ТЭС при необходимости готова нести нагрузку в ОЭС Украины.

Как сообщалось, ранее, начале декабря, Украина также предоставила аварийную помощь энергосистеме Польши с помощью Добротворской ТЭС компании "ДТЭК" Рината Ахметова.

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ДТЭК