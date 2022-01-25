UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ДТЭК Ахметова вложил более 2 млрд грн и увеличил добычу газа на 12%

Автор: Наталия Гурковская

В 2021 году компания "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова инвестировала в разработку месторождений свыше 2 млрд грн и увеличила добычу газа на 12%, до 2,06 млрд куб. м.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Компания завершила строительство 4 новых скважин и провела капитальный ремонт 7 скважин действующего фонда.

"Системные инвестиции и внедрение новейших, ранее недоступных в Украине технологий позволяет нам из года в год наращивать газодобычу и оставаться лидером отрасли. По итогам 2021 года мы установили новый рекорд по добыче газа для частного сектора, а в 2022 году мы планируем удвоить наши инвестиции. Это позволит компании увеличить добычу в последующие годы", - прокомментировал генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

В сентябре, с опережением сроков строительства, компания ввела в эксплуатацию блочную холодильную установку на Мачухском месторождении, а месяцем позже внедрила первую в Украине интегрированную модель цифровых двойников месторождений, полностью оцифровав Семиренковское месторождение.

Также "ДТЭК Нефтегаз" первым в Украине применил глубинные видеокамеры для обследования стволов скважин.

Как сообщалось, компания "ДТЭК Энерго" впервые в Украине применила ряд цифровых технологий на шахте "Юбилейная" (Днепропетровская область) с целью повышения безопасности шахтеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК