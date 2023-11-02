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ДТЕК Ахметова виграв суд в Гаазі проти Росії

Фото: ДТЕК Ахметова виграв суд в Гаазі проти Росії (nos.nl/photo ANP)
Автор: Сергей Новиков

Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовільнив позов компанії ДТЕК проти країни-агресора Російської Федерації за захоплені активи в незаконно анексованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Росія повинна перебувати під постійним тиском - на полі бою, санкційним, юридичним. Зі свого боку, і я, і всі мої бізнеси зробимо для цього все можливе. 24/7 ми працюватимемо над тим, щоб ворог був притягнутий до відповідальності та заплатив за розв'язану війну, за кожен злочин проти України та українців, за порушення міжнародного права. Рішення Міжнародного арбітражного суду свідчить, що світова система правосуддя стоїть на стороні правди і справедливості. Я вірю у справедливість і точно знаю, що сьогодні було зроблено лише перший крок на шляху відновлення правильного світового порядку. І ми будемо йти цим шляхом, поки росія не відповість перед усіма українцями за зло, яке вона принесла в нашу країну", - зазначив Рінат Ахметов.

Наголошується, що арбітраж присудив росії виплатити ДТЕК компенсацію збитків в розмірі $267 млн, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків.

Арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року. ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Росії.

До незаконної анексії Криму ДТЕК володів енергорозподільчою та енергопостачальною компанією ДТЕК Крименерго. Окупаційна влада відібрала контроль над активами компанії  у законного власника після окупації Криму Росією в 2014 році.

Нагадаємо, влітку 2022 року Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти рф із переліком активів, знищених чи захоплених після повномасштабного вторгнення.

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ДТЕКРінат АхметовГаага